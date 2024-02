«Le sale cinematografiche sono presidi culturali da difendere». Lo ha detto la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni in visita nella multisala Notorious, in piazza L’Unione Sarda, a Cagliari.

«Il Governo – ha aggiunto Borgonzoni – ha messo a disposizione più di 700 milioni a sostegno dell’industria cinematografica. Dopo il Covid si assiste a una ripresa del settore e una crescita graduale del pubblico. Tutto questo anche grazie all’iniziativa per l’estate 2023 “Cinema Revolution” promossa dal ministero per riportare il pubblico nelle sale».

La sottosegretaria alla Cultura, accolta dall’amministratore di Notorius Cinemas, Andrea Stratta, si è poi soffermata sul piano nazionale di educazione all’immagine attuato nelle scuole italiane di ogni ordine e grado e sulle iniziative per celebrare il cinema italiano alla Berlinale: «Sono appena rientrata da Berlino dove abbiamo organizzato un evento per presentare nuovi talenti italiani che così hanno avuto la possibilità di mettersi in mostra».

Borgonzoni ha anche messo in evidenza la forza del cinema per promuovere i territori. «Pensate al fenomeno “La Sirenetta”, remake live action del classico della Disney, e agli altri film, girati nell'Isola, che hanno promosso in modo molto efficace l’immagine della Sardegna».

La sottosegretaria alla Cultura ha poi raggiunto la sede del gruppo editoriale L’Unione Sarda dove ha visitato le redazioni del quotidiano e di Videolina e partecipato a “La Strambata” in onda su Radiolina. Nel video l’intervista a Lucia Borgonzoni.

