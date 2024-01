La consigliera di Forza Italia ed ex vicepresidente della Regione Alessandra Zedda potrebbe scendere in campo come candidata alla carica di governatore della Sardegna alle prossime elezioni regionali del 25 febbraio.

È quantro trapela da fonti del centrodestra. Da quanto filtra la sua sarebbe una candidatura da “indipendente”, che farebbe comunque venir meno l’unità della coalizione moderata. Coalizione che ancora non ha trovato la quadra sul nome ufficiale.

Riproporre il governatore uscente Christian Solinas o candidare il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu? Scegliere una terza via? Il tavolo per decidere, in programma oggi, è slittato a domani.

Intanto, il tempo stringe: il 15 gennaio scade infatti il termine per la presentazione dei simboli e il 22 quello per la presentazione delle liste.

L’articolo completo di Roberto Murgia su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale

