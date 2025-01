Alzate di scudi, ipotesi di complotto, difese istituzionali. E, dal centrodestra, anche richieste di dimissioni. Come è ovvio le reazioni dopo la notizia della dichiarata decadenza della presidente della Regione, Alessandra Todde, sono arrivate a pioggia: di difesa da sinistra, di attacco (ma non troppo) da destra.

Poi c’è l’ironia, come quella del deputato Gianni Cuperlo, esponente Pd che del partito è stato anche presidente. Ha forti legami familiari con la Sardegna. E si capisce.

«Attendo (lo confesso, con qualche trepidazione) che Elon Musk intervenga con una dichiarazione di fuoco sul ricorso di Alessandra Todde dopo la dichiarazione di decadenza avanzata ieri l’altro dai giudici contabili per presunte irregolarità sulle spese della campagna elettorale», attacca ironicamente.

«Come Alessandra, ho piena fiducia nella trasparenza degli atti depositati e penso che la sua giunta proseguirà il lavoro avviato», sottolinea Cuperlo, esprimendo la posizione istituzionale.

Per poi aggiungere: «Ma so per certo che Musk è già sul pezzo e non perderà l’occasione (dopo la Casa Bianca, il Regno Unito, la Germania, la Russia e noialtri italiani) di intervenire duramente anche a Villacidro e nel Sarrabus. Eia, timu ca' adessi proprio aici!», aggiunge parafrasando il sardo.

