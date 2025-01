«Se la Presidente Todde ha barato con le spese elettorali è giusto riandare al voto, le elezioni si possono vincere o perdere, ma le regole vanno sempre rispettate».

Fausto Piga, il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Regionale, commenta così la decisione del collegio regionale di garanzia elettorale di dichiarare decaduta dalla carica di consigliere regionale Alessandra Todde, che perderebbe quindi anche quella di presidente della Regione. Nel mirino la rendicontazione delle spese della campagna della presidente.

«Fa bene Todde ad avere fiducia nella magistratura – afferma invece il segretario del movimento Unione Popolare Cristiana (Upc) Antonio Satta - È l’unica via per chiarire questa vicenda, perché la Sardegna ha bisogno di organi di governo nel pieno delle loro funzioni. Noi del centrosinistra non crediamo ai complotti, a differenza del centrodestra».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata