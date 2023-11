Si parte da una bozza di 172 pagine, ma il vero programma elettorale del campo largo verrà definito solo al termine di 60 incontri, in tutta la Sardegna, con cittadini, formazioni sociali e sindacali, mondo produttivo e della cultura.

Lo ho detto Alessandra Todde, candidata dell’alleanza che unisce il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle, arrivando nella sede del Pd in via Emilia a Cagliari, per l’incontro di coalizione dedicato alle proposte di governo in vista del voto del 2024.

Todde ha avviato il confronto con il gruppo di lavoro, guidato da Cesare Moriconi del Pd, che nelle scorse settimane ha elaborato la bozza programmatica. Il testo è articolato su dieci assi portanti, che corrispondono alle principali emergenze dell’isola: dalla sanità e trasporti dall’energia allo sviluppo, e altri ancora.

«È un programma aperto al contributo di tutti i cittadini e i portatori di interesse», ha specificato la candidata, «perché vogliamo che diventi un progetto compreso e condiviso da tutti, per un cambiamento vero della Sardegna».

