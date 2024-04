La crisi nel campo largo cagliaritano è rientrata. Almeno per il momento.

Oggi nella sede del Pd in via Emilia si è riunita la coalizione dopo le tensioni registrate per le aperture del candidato sindaco Massimo Zedda ad Azione, partito che alle scorse Regionali ha sostenuto Renato Soru.

Apertura che aveva fatto arrabbiare il M5S in primis e altri alleati come Sinistra Futura e l’Alleanza Verdi Sinistra. La novità di oggi è che Azione non ci sarà. «Oggi si è ribadito che il perimetro sarà quello delle forze che hanno sostenuto la presidente Todde alle Regionali, con un’estensione alle forze civiche che hanno già manifestato la volontà di aderire al progetto politico e un domani al buon governo della città di Cagliari», ha spiegato oggi Massimo Zedda. Quanto ad Azione, «si sono posizionati fuori dal campo, dallo stadio, e ai confini della città da soli. Abbiamo visto che nelle giornate di sabato e domenica dichiarazioni che non vanno bene ai fini di una coesione della coalizione. Oltretutto in altre realtà sono stati sanciti patti con la destra».

Adesso, ha concluso Zedda, «il tavolo valuterà l’adesione delle altre liste civiche invitate».

