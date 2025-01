Cambia il vicesindaco nella giunta che guida Sassari. Tore Dau, che ricopriva anche il ruolo di assessore alla Transizione ecologica, Salvaguardia del territorio e Decoro urbano, si è dimesso nella giornata di oggi. “Ragioni personali”, questa la motivazione. «Sono grato della fiducia accordatami- queste le parole rivolte al sindaco Giuseppe Mascia- e orgoglioso per i prestigiosi incarichi di responsabilità ricoperti in questi sei mesi di mandato».

Al suo posto Pierluigi Salis, anche lui di Europa Verde come chi l’ha preceduto, e portavoce di Europa Verde in Sardegna e attualmente componente del gabinetto dell'assessora regionale alla Pubblica istruzione, Ilaria Portas.

Il primo cittadino ha preso atto della decisione ed espresso “rammarico personale, politico e amministrativo all’idea di rinunciare al supporto di una persona che in questi mesi ha mostrato grandi doti umane, grande entusiasmo e dedizione per il ruolo chiamato a ricoprire e grande attitudine al gioco di squadra, alla lealtà e alla coerenza”. Domani mattina si terrà la conferenza stampa con lo stesso Mascia, Salis e i portavoce di Europa Verde per spiegare l’avvicendamento.

