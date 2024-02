Il primo dato dell’affluenza delle regionali sarde certifica un deciso aumento degli elettori che si recano alle urne rispetto alle elezioni del 2019.

Ma, come sempre, c’è qualcuno che si riduce all’ultimo momento. Non pochi a quanto pare, visto che a Cagliari ci sono decine di persone in fila per chiedere i duplicati delle tessere elettorali necessarie per esprimere il voto.

Le elezioni si svolgono in una sola giornata, urne chiuse alle 22. Il Comune di Cagliari ha tenuto aperti quattro punti per permettere agli elettori di espletare questa formalità: l'ufficio elettorale di piazza De Gasperi 2 (via Sonnino), l'ufficio di città 4 (via Castiglione 1), l'ufficio di città 5 (Via Carta Raspi 2) e la municipalità di Pirri (via Riva Villasanta 35).

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata