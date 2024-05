Presentazione ufficiale della candidatura di Alessandra Zedda quale candidata alla carica di sindaco per il centrodestra alle elezioni comunali di Cagliari, in programma l’8 e 9 giugno prossimi.

La conferenza stampa è stata convocata venerdì prossimo, 3 maggio, alle 11, presso la sede elettorale di via De Gioannis, 1 (al primo piano dell’edificio che ospita la palestra Athlon).

L’occasione – si legge in una nota – «per illustrare gli equilibri di coalizione (in cui in questi ultimi giorni sono entrati Azione di Carlo Calenda e, sembra, anche il Psd’Az) e per «discutere i valori, gli obiettivi comuni e le strategie condivise che uniscono le diverse forze politiche nel perseguire il bene comune della città di Cagliari».

Oltre alla candidata alla poltrona più importante di Palazzo Bacaredda saranno presenti i leader dei partiti e delle liste civiche che formano l’alleanza di centrodestra.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata