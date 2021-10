Urne chiuse per i ballottaggi.

Sono stati chiamati al voto 5 milioni di cittadini di 65 Comuni, tra cui 10 capoluoghi di provincia. I principali Roma, Torino e Trieste. Ma anche Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza.

Al via lo spoglio: il dato ufficiale dell’affluenza è ancora in aggiornamento ma è già in calo. Con 31 comuni su 63, secondo i dati del Viminale, va attestandosi al 48,95%. Fino a ieri era giù di almeno sei punti rispetto alla prima giornata di voto di due settimane fa, fermandosi al 33,32% contro il 39,86%.

Ecco come stanno andando le sfide più importanti.

Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti (Ansa - Peri)

ROMA – Nella Capitale la partita è già chiusa, i 19 punti di stacco del centrosinistra di Roberto Gualtieri rendono la rimonta impossibile per Enrico Michetti del centrodestra. In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, l’ex ministro raggiunge una forchetta tra il 59 e il 63% mentre Enrico Michetti (centrodestra) è tra il 37 e il 41%. Per Instant Quorum/youTrend per SkyTg24, Gualtieri è tra il 58 e il 62, Michetti tra il 38 e il 42. La prima proiezione puntuale Swg per La7 conferma questo stacco: Gualtieri al 59,8, Michetti 40,2.

Gualtieri festeggia a neanche un’ora dalla chiusura dei seggi: “Bellissima campagna elettorale, ringrazio tutte le romane e i romani. Sono onorato, con tutto il mio impegno sarò il sindaco di tutti. Inizia un lavoro straordinario per rilanciare Roma e per farla crescere, per farla diventare più inclusiva e per farla funzionare", dice sul palco nella sede del suo comitato elettorale.

Sui social arrivano le congratulazioni del governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti: “Sarai un grande sindaco”. Tutto tace per il momento tra le fila di Michetti.

La stretta di mano tra Stefano Lo Russo e Paolo Damilano (Ansa - Pasqualon)

TORINO – Il centrosinistra vince anche a Torino. In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, Stefano Lo Russo raggiunge una forchetta tra il 56 e il 60 mentre Paolo Damilano (centrodestra) si attesta tra il 40 e il 44. Per Instant Quorum/youTrend per SkyTg24, Lo Russo è tra il 53-57%, Damilano tra il 43-47%.

Anche qui le prime proiezioni puntuali confermano la distanza tra i due candidati: per Swg/La7 Lo Russo è al 58,6, Damilano al 41,4. Per Opinio Italia/Rai, Lo Russo è al 59,2%, Damilano al 40,8%.

E’ già festa al comitato elettorale di Lo Russo: "Non nego l’emozione – ha detto il nuovo sindaco -. Questa vittoria la dedico a una persona che per me è stato un maestro, un padre, una guida, don Aldo Rabino". Lo storico cappellano del Torino, morto nel 2015, ha avviato Lo Russo al volontariato e alla politica.

Roberto Dipiazza e Francesco Russo (Ansa - Fumis)

TRIESTE – Ancora incerto l’esito a Trieste: in base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, il sindaco uscente Roberto Dipiazza (centrodestra) e Francesco Russo (centrosinistra) si attestano entrambi tra il 48 e il 52%.

La prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai vede in vantaggio Dipiazza con il 51,2% su Russo al 48,8%.

NEGLI ALTRI COMUNI – Colpo di scena a Varese dove va verso la vittoria il sindaco uscente Davide Galimberti. Il leghista Matteo Bianchi nella storica sede varesina del Carroccio di piazza del Podestà sprona i suoi: "La partita è chiusa, ma non è un funerale, c'è chi vince e c'è chi perde, l'importante è essere a posto con la propria coscienza". A Benevento va verso il bis Clemente Mastella. Cosenza torna ad essere governata dal centrosinistra: sta vincendo Franz Caruso contro lo sfidante omonimo di centrodestra Francesco Caruso.

