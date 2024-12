Procedono in velocità i lavori dell’Aula sul disegno di legge Aree idonee. All’esame del testo non partecipano i consiglieri di Forza Italia che da subito hanno sostenuto l’ingresso in commissione della proposta di iniziativa popolare Pratobello 24, sottoscritta da 211mila sardi.

Gli azzurri non intendono avvallare in nessun modo un ddl (Aree idonee) «del tutto inadeguato ad affrontare gli speculatori delle energie rinnovabili».

Anche la Lega è su queste posizioni, tuttavia il consigliere Alessandro Sorgia è presente in Aula per provare fino all’ultimo a spingere gli emendamenti che riprendono la Pratobello 24. Anche se, spiega, «mi sto scontrando con il muro di una maggioranza che non tiene conto della volontà di 211mila sardi».

Oggi il Consiglio dovrebbe approvare tutto il testo della legge, attesi per domani le dichiarazioni di voto e il via libera finale.

