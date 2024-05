L’alleanza tra il Campo largo, che ad Alghero sostiene la candidatura di Raimondo Cacciotto, e i centristi capeggiati da Francesco Marinaro fa sorridere l’avversario politico Marco Tedde, in corsa per le amministrative di giugno. Tedde ritiene infatti singolare il sodalizio tra Cacciotto e Marinaro, quest’ultimo tra l’altro «soltanto tre mesi fa era in corsa alle elezioni regionali a sostegno del candidato governatore di Fratelli d’Italia», ricorda il leader di Forza Italia.

«Ed è alquanto bizzarro che questo gruppo di “centristi”, che attualmente occupa posizioni di rilievo nella giunta in carica, sia stato negli anni preso di mira proprio dal candidato sindaco e dai suoi compagni. Non è difficile trovare su Google le varie note stampa di critica dell’attuale opposizione contro gli assessori nominati 5 anni fa con una coalizione di centrodestra e che oggi fanno parte del “campo allargato a chiunque voglia farne parte”», incalza Marco Tedde che parla di un vero e proprio «minestrone politico» con candidati che attualmente sono in consiglio o in giunta nel governo di centrodestra e che «sotto altre vesti e con nuovi simboli che evocano il rinnovamento - sottolinea Tedde - si propongono alla guida della città con il centrosinistra. A quegli stessi assessori, così come diversi consiglieri in carica tra le fila della maggioranza, che oggi si sono esposti pubblicamente per condurre una campagna elettorale contro la loro stessa giunta chiediamo dimissioni immediate. La città non merita questi imbrogli politici tesi a mantenere la poltrona e i piedi in due staffe».





