Il fronte centrista ad Alghero chiude l’alleanza con il Campo largo e sostiene il candidato sindaco Raimondo Cacciotto. Mercoledì 8 maggio l’ufficializzazione in una conferenza stampa organizzata a Villa Mosca, alle 10.30, nella quale saranno presenti Raimondo Cacciotto per il Campo largo e Francesco Marinaro in rappresentanza delle forze centriste.

L'avvocato vicino ai Riformatori, dunque, non scenderà in campo per la fascia tricolore, come si era inizialmente ipotizzato. I Riformatori di Alghero, infatti, insieme alla civica Noi con Alghero, daranno vita alla lista “Noi Riformiamo” e appoggeranno Cacciotto.

Della lista fanno parte anche gli attuali assessori Maria Grazia Salaris, Emiliano Piras e Andrea Montis. Infine c’è Sardegna al Centro 2020.





