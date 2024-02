Il sindaco di Alghero, Mario Conoci, commenta a caldo i primi risultati dello spoglio delle elezioni regionali.

Il primo cittadino, nella lista dei Fratelli d’Italia, con circa la metà delle sezioni scrutinate, ha contato per sé solo 257 voti.

«Il risultato è deludente, – ammette il primo cittadino senza girarci intorno – ma è un giudizio legato alle regionali, per una candidatura non preparata. Evidentemente ci vuole il mirino puntato su quel tipo di competizione elettorale. Ho accettato una sfida che sapevo essere difficile, per il poco tempo, continuando a fare il sindaco senza distrarmi, trascurando la campagna elettorale, senza investire. Evidentemente non è stata apprezzata la mia candidatura alle regionali. Ci ho messo la faccia, l’ho fatto per appoggiare un sindaco, e amico, Paolo Truzzu, ho rischiato in prima persona per una cosa in cui credo. Un risultato migliore, forse, me lo sarei aspettato».

