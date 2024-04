La candidata sindaco del centrodestra Alessandra Zedda dialoga con il Psd'Az per un'alleanza programmatica volta al governo della città di Cagliari.

«Non si è mai interrotto il confronto per un patto sui programmi», precisa in una nota, «che valorizzi anche le idealità e le proposte sardiste». La tradizione dei sardisti rappresenterebbe dunque «una forza per la coalizione, legata alla storia e ai valori del centrodestra».

«La forza di un simbolo come quello dei Quattro Mori esprime una risorsa importante per tutta la coalizione», le parole di Alessandra Zedda. «La storia, i valori, il radicamento nel territorio del Psd'Az sono infatti un elemento di nuova coesione e nuovo rilancio per la nostra comunità. I sardisti sono un pezzo determinante del nostro percorso e della nostra affermazione politica».

«Per queste ragioni - dice ancora Zedda - occorre rafforzare un dialogo mai interrotto, fatto di persone e percorsi che ci appartengono, e che solo nel segno della coesione può rappresentare una grande opportunità politica per tutti. Per Cagliari, per il centrodestra e per la stessa radice liberale del Psd'Az. Noi siamo certi che da oggi ci siano le migliori condizioni per riprendere una strada fatta insieme e tornare uniti su un progetto di cambiamento del capoluogo sardo».

