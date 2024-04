Una Pasqua «per poter pensare alla rinascita della nostra isola e al desiderio di essere strumento utile per il cambiamento.

Così la neo governatrice Alessandra Todde, in questi giorni a Nuoro con la famiglia per ricaricare le pile in vista dello sprint finale sugli assessorati per definire la nuova Giunta, attesa per il 9 aprile, data della convocazione del Consiglio.

«Sono soddisfatta di come stiamo lavorando, credo che sarà una bella squadra, fatta di persone competenti», le sue parole in un’intervista a L’Unione Sarda dove ha ribadito le priorità per l’Isola: sanità, energia, trasporti, lavoro. «Credo che le persone si aspettino segnali concreti in tempi rapidi, dovremo essere bravi a farlo», ha precisato.

E nel frattempo proseguono le trattative, con Alessandra Todde che ha incontrato tutte le forze del Campo largo, recependo desiderata ed esigenze.

I NOMI – Il Pd ha chiesto di avere il quarto assessorato «ma aspettiamo quel che accadrà con serenità» ha precisato il segretario regionale Piero Comandini. Se davvero fossero quattro – e non tre –, gli assessori del Pd dovrebbero essere il consigliere più votato in assoluto, cioè il gallurese Giuseppe Meloni (Programmazione), che quasi certamente sarà anche vicepresidente della Regione, Anna Maria Busia (Affari Generali), non eletta ma anche lei designata dal gruppo Cabras, Matteo Muntoni (Enti Locali e Urbanistica), dg dell'area metropolitana di Cagliari, in rappresentanza dell'area Fadda, e Maria Francesca Fantato (Ambiente), ex Ds, vicesegretaria del partito. L'assessore tecnico, seguendo questo schema, dovrebbe essere uno soltanto: Luigi Minerba, ex assessore alla Salute a Cagliari. Il Movimento 5 Stelle prenderà di sicuro due assessori. Se gli assessorati al Pd dovessero essere tre e non quattro, il M5S potrebbe avere la Sanità per una donna, tecnico di area. Ma – a questo punto – è probabile che in quella poltrona si insedi Minerba e che i pentastellati ricevano altre deleghe, sempre di rilievo. Desiré Manca, la candidata più votata in Sardegna, potrebbe avere l'assessorato al Lavoro. Possibile che la casella dell'Industria possa essere occupata da Luca Caschili, ingegnere ambientale ed ex assessore a Carbonia. Avranno un assessorato a testa le altre forze che, dal voto delle urne, sono riusciti a eleggere tre consiglieri regionali. Spazio a Gianfranco Satta (Agricoltura), sempre che i Progressisti non ricevano un'altra delega. Ma pure all'ex sindaca di Pula Carla Medau (Turismo) per Orizzonte Comune, a Giovanni Dore (Trasporti) di Uniti per Todde e all'insegnante oristanese Maria Delogu (Cultura e Istruzione), non eletta in Consiglio con Sinistra Futura. Alleanza Verdi Sinistra potrebbe essere rappresentata da Antonio Piu (Lavori pubblici), il consigliere più votato nel Sassarese. Il Psi, che ha eletto Lorenzo Cozzolino, non entrerà in Giunta, ma avrà compensazioni forse con compiti di consulenza.

