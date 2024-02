Gli agricoltori e i pastori volevano incontrare Giorgia Meloni, arrivata oggi a Cagliari per tirare la volata a Paolo Truzzu in vista delle regionali di domenica.

E la protesta è salita di livello mentre l’incontro non c’è stato: traffico paralizzato a Cagliari, trattori all’ingresso della città e all’altezza del porto, oltre al presidio permanente davanti al varco Dogana che rallenta le operazioni.

Già ieri pomeriggio era stato bloccato il traffico in via Roma, oggi il bis all’ingresso di Cagliari: uno strappo legato proprio alla richiesta d’incontro con la premier, che questa sera con Tajani e Salvini ha chiuso la campagna elettorale del centrodestra.

Nei giorni scorsi i rappresentanti del movimento dei trattori erano stati ricevuti in Prefettura proprio in vista di un possibile incontro con la presidente del Consiglio. Che però non c’è stato.

