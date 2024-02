Stamattina l’incontro in prefettura per chiedere domani di essere ricevuti dalla premier Giorgia Meloni a Cagliari per per chiudere la campagna elettorale del candidato del centrodestra a governatore sardo, Paolo Truzzu.

Oggi pomeriggio, invece, agricoltori e pastori – dal 30 gennaio in presidio davanti al molo Dogane del porto di Cagliari - hanno spostato nuovamente i trattori per bloccare via Roma. Il corteo è arrivato fino a piazza Yenne, attirando l’attenzione dei cittadini. La mobilitazione che non è mai terminata sembra però riaccendersi: i manifestanti non hanno alcuna intenzione di essere coinvolti nella campagna elettorale in corso, ma chiedono un incontro istituzionale alla presidente del Consiglio.

La protesta va dunque avanti fino a quando non arriveranno risposte e garanzie scritte. Agricoltori e allevatori confermano anche la partenza a Bruxelles il prossimo 26 febbraio insieme ai colleghi delle altre regioni per dare voce alle loro istanze.

