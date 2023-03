Il 19 marzo del 1943 nasce a Varese Mario Monti.

Dopo la laurea in Economia all’Università Bocconi di Milano, inizia la carriera accademica insegnando all’Università di Trento e in quella di Torino. Nel 1985 diventa professore di Economia politica nell’ateneo in cui si è laureato, dove diventa anche direttore dell'Istituto di economia politica e poi rettore. Negli anni ottanta ricopre diversi incarichi nel settore pubblico (è presidente della commissione sul sistema creditizio e finanziario e lavora in altre commissioni sempre dedicate a temi economici) e privato (è membro del Cda di Fiat e della Banca Commerciale Italiana). A livello europeo viene nominato Commissario per il mercato interno (19965-99) e per la concorrenza (1999-2004).

Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e Mario Monti (Ansa)

Dopo le dimissioni del governo Berlusconi, con l’Italia a un passo dal default, viene nominato senatore a vita il 9 novembre 2011 per poi essere incaricato dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano di formare il nuovo governo, che vede la luce il 16 novembre. Si tratta del secondo esecutivo tecnico della storia repubblicana, dopo quello di Lamberto Dini del 1995-96. In due anni il governo Monti vara il «Salva Italia», provvedimento per rimettere in ordine i conti, e introduce una pesante riforma delle pensioni, ideata insieme al ministro del Lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero. Il 21 dicembre del 2012 rassegna le sue dimissioni. Il giorno di Natale dello stesso anno annuncia di voler «salire in politica» e pochi giorni dopo presenta la sua lista, Scelta Civica, che alle elezioni di febbraio 2013 non va oltre il 9%.

Mario Monti e Liliana Segre in Senato (Ansa)

Il 26 ottobre 2022 si astiene sulla fiducia al nuovo governo di centro-destra guidato da Giorgia Meloni: «Condivido molte linee programmatiche del suo governo, ma avrò bisogno di venir convinto dai fatti. Valuterò in seguito i singoli provvedimenti, sperando di trovare più convergenze che divergenze».

