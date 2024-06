Pavia ha un nuovo sindaco, ed è il sardo Michele Lissia.

42 anni, nato a Tempio Pausania e Cresciuto a Calangianus, era sostenuto da un “campo largo” formato dal Pd e da altre liste (M5s, Azione, Italia Viva, Alleanza Verdi Sinistra, più tre civiche).

Ha vinto al primo turno con oltre il 53% dei voti trionfando sugli sfidanti Alessandro Cantoni, Paolo Walter Cattaneo, Francesco Grisolia e Francesco Signorelli.

Lissia, scelto per rappresentare la città, porta con sé alcune delle caratteristiche che hanno contribuito a condividere il suo nome: «Probabilmente in me è stata vista una persona che si è sempre prodigata per unire». E lavorare insieme ai vari schieramenti politici era uno degli elementi più importanti che ha portato avanti nel segno del dialogo.

In campagna elettorale aveva già annunciato le sue priorità: «Riaprire la piscina Folperti e costruire la scuola media a Pavia Ovest».

