Dal flop referendum spicca il dato in controtendenza di Lodine, unico comune della provincia di Nuoro ad aver superato il 51,53% dei votanti.

Per il piccolo paese dei caratteristici “Serrandales”, su 262 elettori si sono presentati ai seggi in 135, per la soddisfazione del sindaco Davide Cualbu che plaude al «grande senso di responsabilità mostrato dalla popolazione, che ha risposto all’appello al voto in modo ampio, conscia dell’importanza dei cinque quesiti in campo».

E sui dati impietosi che arrivano dai restanti comuni (eccezione fatta per Atzara al 42,79% con 368 votanti su 860 elettori) Cualbu rilancia: «Spesso i buoni esempi partono proprio dai piccoli paesi come il nostro, che hanno sempre onorato il voto perché sensibili agli sforzi fatti per la libertà di espressione nel corso della storia».

«È sempre importante», conclude infine il primo cittadino, «recarsi alle urne ad ogni appuntamento. Il nostro paese è come una grande famiglia, dove ce la mettiamo tutta per sensibilizzare soprattutto i giovanissimi sull'importanza della cosa pubblica».

