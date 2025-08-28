radiolina
28 agosto 2025 alle 15:31
WWF, Napoli-Cagliari e il ritorno sulla Luna: “La Strambata” del 28 agosto 2025Conduce la puntata Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 28 agosto 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Antonio Canu, Delegato WWF Sardegna – Dalla salvaguardia del Cervo Sardo all’espansione delle Oasi WWF Sardegna
- Alice Nozza, vicepresidente Itzokor – Cultura millenaria e storie d’autore: il Sardinia Archeofestival illumina S’arcu ‘e is Forros
- Lele Casini, giornalista di Radiolina – Pisacane su Cagliari Napoli: “Pronti a vincere”
- Manuel Floris, astrofisico – Ritorno sulla Luna: La NASA e SpaceX ridefiniscono l’esplorazione spaziale
© Riproduzione riservata