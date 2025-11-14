Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina– conduce la puntata del 14 novembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Veronica Fadda, giornalista di Unioinesarda.it –

Franco Ferrandu, giornalista di Videolina –

Stefano Brogioni, giornalista de La Nazione –

Alberto Tamponi, direttore Banco Alimentare –

Luigi Codecasa, pneumologo del Niguarda –

Federica Saba, associazione Blu Sardinia –

Andrea Sechi, giornalista di Videolina –

© Riproduzione riservata