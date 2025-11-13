radiolina
13 novembre 2025 alle 13:21aggiornato il 13 novembre 2025 alle 13:22
Gr regionale del 13 novembre 2025, edizione delle 12A cura di Lele Casini
Cagliari: fondi alla Conservatoria delle Coste usati per pagare viaggi e ville, tre arresti
Politica: domani il via libera in Giunta della “Finanziaria”
Laconi: arrestato un 25enne per maltrattamenti alla compagna
Cagliari: nuovo appuntamento questa sera con il Jazz Club Network
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari
