Caffè Corretto, la puntata del 13 novembre 2025: Parigi, dieci anni dopo le stragi del BataclanConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 13 novembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Carola Farci – fondatrice “Rebelterra” – “A che ora è la fine del mondo?”: il festival sull’ambiente a Cagliari
Christian Rossi – docente Storia delle relazioni internazionali Unica – Parigi, dieci anni dopo le stragi del Bataclan
Lele Casini – giornalista e radiocronista – Mina sotto accusa dopo lo scontro con Morata
Manuel Floris – direttore scientifico Il Planetario L’Unione Sarda – Aurora in Sardegna: il cielo si tinge di magia nella notte
Francesca Melis – giornalista unionesarda.it – Giovani sardi senza futuro: uno su cinque è “Neet”