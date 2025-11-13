Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina– conduce la puntata del 13 novembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Veronica Fadda, giornalista di Unioinesarda.it –

Mauro Madeddu, giornalista de L’Unione Sarda

Massimiliano Rais, giornalista di Videolina

Carla Bassu, Costituzionalista

Nadia Melis, sessuologa

Nicola Scano, giornalista di Videolina

© Riproduzione riservata