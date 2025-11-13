radiolina
13 novembre 2025 alle 14:05
Sport News, la puntata del 13 novembre 2025: Cagliari al lavoro durante la sostaLe notizie sportive a cura di Valentina Caruso
Calcio, Serie A: Cagliari al lavoro durante la sosta
Calcio, Serie A: il sogno di Caprile tra Nazionale e paternità
Basket: Dinamo travolgente in Romania
Basket: tra le avversarie della Dinamo in Coppa ci sarà la squadra dell’ex Marco Spissu
Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina Il Cagliari in Diretta oggi alle 18.30 ospite Massimo Rastelli
© Riproduzione riservata