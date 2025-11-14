Caffè Corretto, la puntata del 14 novembre 2025: Lodè accoglie la tappa finale di Foreste AperteConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 14 novembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini – giornalista e radiocronista – Il gol di Deiola candidato al Puskás Award
Piergiorgio Calò – Prorettore per attività sanitarie Unica – Sardegna, carenza di medici specialisti: “Situazione già critica per gli ospedali”
Viola Palmieri – stilista – Cagliari, “Vestiamoci di Vita, con colori di Danza” celebra le pazienti oncologiche
Antonella Canu – Sindaca di Lodè – Lodè accoglie la tappa finale di Foreste Aperte
Veronica Fadda – giornalista di Unionesarda.it – Giovane ferito a Ballao: auto fuori strada per evitare un cinghiale