radiolina
12 marzo 2026 alle 14:15
Sport News del 12 marzo: il Cagliari perde pezzi, stagione finita per IdrissiLe notizie sportive a cura di Valentina Caruso
Calcio, Serie A: proseguono gli allenamenti per il Cagliari. Stagione finita per Idrissi
Calcio, Serie A: le parole di Folorunsho
Calcio paralimpico: sabato la giornata finale del campionato regionale
Basket interr: Esperia Cagliari travolge Marigliano: 91-58
Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “Il Cagliari in Diretta”. Ospite: Leonardo Semplici ex allenatore del Cagliari
© Riproduzione riservata