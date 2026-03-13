radiolina
13 marzo 2026 alle 12:00aggiornato il 13 marzo 2026 alle 12:03
Caffè corretto del 13 marzo: Drusilla Foer torna a Cagliari con “Venere nemica”Conduce Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 13 Marzo 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Luca Neri, giornalista di Videolina – Cagliari, sfida salvezza contro il Pisa: partita decisiva per il futuro rossoblù
- Ilenia Giagnoni, giornalista de L’Unione Sarda – Addio a Enrica Bonaccorti: il legame con Sassari e la Sardegna che segnò la sua giovinezza
- Nicola Marcello, allenatore Rugby Capoterra – Wheelchair rugby a Capoterra: la squadra paralimpica che porta la Serie A in Sardegna
- Drusilla Foer, attrice – Drusilla Foer torna a Cagliari con “Venere nemica”: il racconto di una dea che sceglie gli esseri umani
- Gesuino Nemus, scrittore – Gesuino Nemus racconta Radiolina, Cagliari e il premio alla carriera del Premio Internazionale Città di Sassari
- Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Libano, rischi crescenti per Unifil e Brigata Sassari: Crosetto valuta il rientro
