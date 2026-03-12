Gr regionale del 12 marzo, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Aeroporti: la Giunta Todde pronta a deliberare l’ok alla fusione degli scali sardi
Save the Children: nell’Isola negli ultimi dieci anni calati i reati commessi dai minori
Sardara: scoperta un’attività di demolizione irregolare. Denunciato il titolare di un’officina
La Maddalena: arrestato un 50enne per spaccio di droga
“Cagliari in diretta”: ospite della puntata di stasera sarà l’ex allenatore del Cagliari Leonardo Semplici
Calcio: l’infortunio di Idrissi e la situazione del Cagliari. Divieto dei tifosi residenti in Sardegna di assistere a Pisa-Cagliari
Tennistavolo: i risultati del turno infrasettimanale di A1 maschile e femminile