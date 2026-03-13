radiolina
13 marzo 2026 alle 12:00aggiornato il 13 marzo 2026 alle 12:00
Caffè corretto del 12 marzo: Iran, potenza globale tra storia e geopoliticaConduce Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 12 Marzo 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Sara Marci, giornalista de L’Unione Sarda – Il cardiochirurgo Stefano Congiu impianta il pacemaker più piccolo al mondo
- Lorenzo Paolini, direttore editoriale Unione Sarda – Iran, potenza globale tra storia e geopolitica: l’inserto speciale de L’Unione Sarda
- Valentina Sanna, coordinatrice del centro anti violenza Feminas – Femminicidi in Italia: l’appello del Centro Antiviolenza Feminas
- Giorgio Gori, giornalista e produttore televisivo – Giorgio Gori in Sardegna: politica, giovani e Europa al centro dell’incontro di Dolianova
- Davide Piras, scrittore – Amore proibito nella Sardegna fascista: Davide Piras racconta Femenella
- Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Drone colpisce la base italiana a Erbil: militari al sicuro nel bunker
