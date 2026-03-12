12 marzo 2026 alle 14:16
La Strambata del 12 marzo: le ultime sulla guerra in IranConducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 12 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lorenzo Paolini, direttore editoriale de L’Unione Sarda
- Massimo Ledda, giornalista de L’Unione Sarda
- Luca Neri, giornalista di Videolina
- Caffe Scorretto – Sondaggi e Varianti
- Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it
- Enzo Asuni, social media Manager de L’Unione Sarda
