Radiolina
13 marzo 2026 alle 14:34
La Strambata del 13 marzo: ospite l’attore Matteo PiliaConducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 13 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Matteo Pilia – Attore
- Andrea Sechi – Giornalista del TG di Videolina
- Alessandra Carta – Giornalista de L’Unione Sarda
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
- Caffè Scorretto – Bastava chiedere
© Riproduzione riservata