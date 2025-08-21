21 agosto 2025 alle 13:45
Trasporti, cultura e l’addio di Piccoli: Caffè Corretto del 21 agosto 2025Conduce la puntata Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina– conduce la puntata del 21 Agosto 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Andrea Giuricin, docente Univ. Bicocca di Milano e Arnaldo Boeddu, segr.FILT Cgil Sardegna – Sardegna, un ponte sull’isolamento: il futuro dei trasporti aerei e navali
- Giovanni Follesa, vicedirettore Fondazione Quartu Cultura – Quartu, Molentargius palcoscenico d’arte: nasce “Quartu Cultura Festival”
- Valeria Orani, direttrice artistica festival “Rebeccu” – Rebeccu, il borgo che rinasce attraverso l’arte e la cultura
- Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Grave incidente domestico a Uta: uomo ustionato trasferito a Sassari
- Lele Casini, giornalista Radiolina – Il calciomercato Cagliari Roberto “Big Rob” Piccoli alla Fiorentina e nuove necessità
© Riproduzione riservata