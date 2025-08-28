radiolina
28 agosto 2025 alle 13:49
Tartarughe, ambiente, delitto di Buddusò: il “Caffè Corretto” del 28 agosto 2025
Veronica Fadda – Giornalista di Unionesarda.it – conduce la puntata del 28 Agosto 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Marta Battaglia, Pres. Legambiente Sardegna – Sardegna: aumento record delle nidificazioni di Caretta Caretta, ma l’allarme ambiente resta acceso
- Maria Luisa Vallebella, Referente associazione Plastic Free Stintino – Sardegna: l’impegno inarrestabile di Plastic Free contro l’emergenza rifiuti
- Carlo Alberto Melis, giornalista de L’Unione Sarda – Festival Letterario “Ideario Storie”: la toccante verità di Marco Pantani
- Riccardo Spignesi, giornalista di UnioneSarda.it – Delitto di Buddusò: il mistero sull’omicidio di Marco Pusceddu
- Paola Uccello, naturalista, educatrice cinofila – Il progetto Tarta Dog rivoluziona la protezione dei nidi di tartaruga in Sardegna
