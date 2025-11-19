Radiolina
19 novembre 2025 alle 14:40aggiornato il 19 novembre 2025 alle 14:51
“La Strambata” del 19 novembre 2025: tra gli ospiti Goffredo Angioni, direttore malattie infettive SS Trinità CagliariConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista del TG di Videolina– conduce la puntata del 19 novembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Nicola Scano – Vicedirettore del TG di Videolina
Goffredo Angioni – Direttore malattie infettive SS Trinità Cagliari
Giacomo Dessì – Lila Cagliari
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
© Riproduzione riservata