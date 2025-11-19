Egidiangela Sechi – Giornalista del TG di Videolina– conduce la puntata del 19 novembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Nicola Scano – Vicedirettore del TG di Videolina

Goffredo Angioni – Direttore malattie infettive SS Trinità Cagliari

Giacomo Dessì – Lila Cagliari

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda

© Riproduzione riservata