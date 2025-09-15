radiolina
Sport News, la puntata del 15 settembre: Cagliari già al lavoro per LecceLe notizie sportive a cura di Valentina Caruso
Calcio, Serie A: Cagliari già al lavoro per Lecce
Calcio, Serie C: Torres beffata dal Var, solo pari a Sestri Levante
Motori: Rally dei Nuraghi e del Vermentino, tra motori e tradizione
Basket, AF: Dinamo Women, test positivo a Elmas
Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Tra Serie C e Promozione”
