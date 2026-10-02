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02 ottobre 2026 alle 13:51
Sport news, edizione del 2 ottobre 2026Le notizie sportive a cura di Valentina Caruso
Calcio, Serie A: Cagliari, domani amichevole a Madrid contro il Rayo Vallecano
Calcio, Serie A: Fazzini, “La maglia numero 10 è una responsabilità”
Calcio, Serie C femminile: Women Torres, domani il ritorno di Coppa contro l’Atletico Uri
Basket, Serie A2: Dinamo, arriva il playmaker irlandese Sean Flood
Tennis, Serie A2: Tc Terranova, domenica lo storico debutto con Barletta
Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 L’Informatore Sportivo – 360″
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