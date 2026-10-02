Caffè Corretto del 2 ottobre 2026, Salvatore Morittu e i pedoni investiti a CagliariConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 2 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Rally d’Italia Sardegna, sei prove per decidere il mondiale
Luigi Alfonso, giornalista, Lorenzo Paolini, direttore editoriale de L’Unione Sarda e Padre Salvatore Morittu
Trame e ordito, il libro che racconta padre Salvatore Morittu
Ennio Neri, giornalista di UnioneSarda.it – Pedoni investiti a Cagliari: 24 casi in tre mesi