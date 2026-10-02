Massimiliano Rais – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 2 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Lele Casini, giornalista di Radiolina – Rally d’Italia Sardegna, sei prove per decidere il mondiale

Luigi Alfonso, giornalista, Lorenzo Paolini, direttore editoriale de L’Unione Sarda e Padre Salvatore Morittu

Trame e ordito, il libro che racconta padre Salvatore Morittu

Ennio Neri, giornalista di UnioneSarda.it – Pedoni investiti a Cagliari: 24 casi in tre mesi

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