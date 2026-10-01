La Strambata, la puntata del primo ottobre 2026: nuovo stadio del Cagliari, i lavori inizieranno a marzo 2027Conduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 01 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Giuseppe Macciotta – Assessore allo sport del Comune di Cagliari – Nuovo stadio del Cagliari, i lavori inizieranno a marzo 2027
Monica Vodret – Operatrice olistica – Cambio di stagione, come prepararsi all’autunno
Emanuele Frongia – Presidente Fipe Sud Sardegna Confcommercio – Zona rossa in piazza del Carmine, i commercianti chiedono più controlli
Fabio Pisu – Allevatore – Pastori sardi, domani l’assemblea a Tramatza
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda – I libri più venduti nel primo semestre del 2026
Caffè Scorretto – I socialnauti