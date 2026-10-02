radiolina
02 ottobre 2026 alle 14:25
La Strambata, puntata del 2 ottobre 2026Conduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 02 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini – giornalista e radiocronista
Salvatore Melis – Presidente Pro Loco Sestu
Ornella D’Agostino – coreografa
Carlo Ambus
Ruido e Quilo – Sa Razza
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
Caffè Scorretto
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