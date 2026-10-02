Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 02 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Lele Casini – giornalista e radiocronista

Salvatore Melis – Presidente Pro Loco Sestu

Ornella D’Agostino – coreografa

Carlo Ambus

Ruido e Quilo – Sa Razza

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda

Caffè Scorretto

© Riproduzione riservata