Gr regionale del 2 ottobre 2026, l’edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Carburanti: prezzo medio in diminuzione in Sardegna
Carburanti: Eni annuncia sconti anche per i carburanti ad uso agricolo e pesca
Carbonia: due giovani con 300 gr di droga varia, denunciati dai Carabinieri
Porto Torres: fatture false per crediti di imposta non dovuti, nei guai due responsabili di una cooperativa
Settimo S.Pietro: esce fuori strada con la macchina, gli arbusti la fermano prima di finire nella scarpata. Illesa una 28enne
Cultura: a Sassari, San Teodoro e Orani tre appuntamenti per oggi
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Domani l’amichevole a Madrid
Motori: le prove di oggi al Rally Italia Sardegna del mondiale WRC