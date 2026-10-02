Carburanti: prezzo medio in diminuzione in Sardegna

Carburanti: Eni annuncia sconti anche per i carburanti ad uso agricolo e pesca

Carbonia: due giovani con 300 gr di droga varia, denunciati dai Carabinieri

Porto Torres: fatture false per crediti di imposta non dovuti, nei guai due responsabili di una cooperativa

Settimo S.Pietro: esce fuori strada con la macchina, gli arbusti la fermano prima di finire nella scarpata. Illesa una 28enne

Cultura: a Sassari, San Teodoro e Orani tre appuntamenti per oggi

Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Domani l’amichevole a Madrid

Motori: le prove di oggi al Rally Italia Sardegna del mondiale WRC

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