Le notizie sportive del 5 settembre 2025 con Valentina Caruso.

  • Calcio, Serie A: il ds Angelozzi soddisfatto del mercato: “Belotti scelta di esperienza”. Oggi amichevole a Buddusò
  • Serie C: Torres, contro la Pianese occasione per ripartire
  • Calcio, Serie D: il Latte Dolce punta sui giovani, arriva l’attaccante Di Gianni
  • Basket: City of Cagliari, confermata la presenza dell’Olimpia Milano
  • Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – 360”
