05 settembre 2025 alle 14:47
Sport News del 5 settembre 2025Gli aggiornamenti con Valentina Caruso
Le notizie sportive del 5 settembre 2025 con Valentina Caruso.
- Calcio, Serie A: il ds Angelozzi soddisfatto del mercato: “Belotti scelta di esperienza”. Oggi amichevole a Buddusò
- Serie C: Torres, contro la Pianese occasione per ripartire
- Calcio, Serie D: il Latte Dolce punta sui giovani, arriva l’attaccante Di Gianni
- Basket: City of Cagliari, confermata la presenza dell’Olimpia Milano
- Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – 360”
