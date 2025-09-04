radiolina
04 settembre 2025 alle 14:34
Sport News del 4 settembre 2025Gli aggiornamenti con Valentina Caruso
Le notizie sportive del 4 settembre 2025 con Valentina Caruso.
- Calcio, Serie A: il Cagliari domani in amichevole di domani a Buddusò
- Basket: ieri la presentazione della Dinamo ai tifosi, la lettera di Polonara
- Vela: World Cup di Wing Foil, ottimo l’avvio per Maddalena Spanu dello Yacht Club Costa Smeralda
- Baseball: due sardi nella Nazionale Élite che prepara l’Europeo
- Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina Il Cagliari in Diretta oggi alle 18.30 ospite Andrea Cocco
© Riproduzione riservata