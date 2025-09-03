Le notizie sportive del 3 settembre 2025 con Valentina Caruso.

  • Calcio, Serie A: l’arrivo di Belotti in città. Venerdì amichevole a Buddusò per il Cagliari
  • Calcio, Serie C: Il mercato estivo della Torres si chiude con due arrivi importanti
  • Basket: oggi la presentazione della Dinamo ai tifosi
  • Tennis: Anastasia Ogno vince sui campi del Ct Civitanova
  • Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Calcio a 5”
© Riproduzione riservata