radiolina
03 settembre 2025 alle 13:52
Sport News del 3 settembre 2025Le notizie sportive con Valentina Caruso
Le notizie sportive del 3 settembre 2025 con Valentina Caruso.
- Calcio, Serie A: l’arrivo di Belotti in città. Venerdì amichevole a Buddusò per il Cagliari
- Calcio, Serie C: Il mercato estivo della Torres si chiude con due arrivi importanti
- Basket: oggi la presentazione della Dinamo ai tifosi
- Tennis: Anastasia Ogno vince sui campi del Ct Civitanova
- Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Calcio a 5”
© Riproduzione riservata