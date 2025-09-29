radiolina
29 settembre 2025 alle 13:28
Sport News del 29 settembre 2025Gli aggiornamenti con Valentina Caruso
Le notizie sportive del 29 settembre 2025 con Valentina Caruso.
- Calcio, Serie A: Belotti, lungo stop per infortunio
- Calcio, Serie A: le parole di Felici sulla prossima sfida con l’Udinese
- Basket: Dinamo ancora sconfitta in preseason
- Vela: Italia e Francia trionfano ai Formula Wing World Championships
- Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Tra Serie C e Promozione”
© Riproduzione riservata