Le notizie sportive del 29 settembre 2025 con Valentina Caruso.

  • Calcio, Serie A: Belotti, lungo stop per infortunio
  • Calcio, Serie A: le parole di Felici sulla prossima sfida con l’Udinese
  • Basket: Dinamo ancora sconfitta in preseason
  • Vela: Italia e Francia trionfano ai Formula Wing World Championships
  • Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Tra Serie C e Promozione”
