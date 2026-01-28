radiolina
28 gennaio 2026 alle 14:20
Sport News del 28 gennaio: Luperto chiede “continuità e sacrificio”Le notizie sportive a cura di Valentina Caruso
Calcio, Serie A: il Cagliari prepara la sfida col Verona
Calcio, Serie A: per Luperto servono “continuità e sacrificio”
Calcio, Serie C: Torres, emergenza squalifiche per la trasferta di Terni
Arti Marziali: Kickboxing, argento europeo per Sara Roggio
Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 L’Informatore Sportivo – calcio a 5″
© Riproduzione riservata