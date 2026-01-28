Gr regionale del 28 gennaio, edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Politica: ripresi i lavori in Consiglio per la manovra finanziaria. Critiche dal centrodestra
Allerta: nuova criticità di colore arancione nell’Oristanese e nella Sardegna centrale
Sanluri: sequestri per 240 mila euro per due aziende
Senorbì: quattro feriti in codice giallo per un frontale sulla SS 198. Disagi alla circolazione
Villasimius: arrestato un 38enne per violazione del divieto di avvicinamento
“Informatore sportivo calcio a 5“: stasera su Radiolina e Videolina con ospiti Domus Perdaxius e Ichnoss Sassari
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari