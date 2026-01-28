Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 28 gennaio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Enrico Pilia – giornalista L’Unione Sarda
  • Marco Tarquinio – europarlamentare
  • Gaetano Crivaro – regista
  • Enzo Asuni – Social Media Manager Gruppo Unione Sarda
  • Caffè Scorretto
© Riproduzione riservata