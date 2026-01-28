radiolina
28 gennaio 2026 alle 14:18
La Strambata del 28 gennaio 2026: ospite l’europarlamentare Marco TarquinioConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 28 gennaio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Enrico Pilia – giornalista L’Unione Sarda
- Marco Tarquinio – europarlamentare
- Gaetano Crivaro – regista
- Enzo Asuni – Social Media Manager Gruppo Unione Sarda
- Caffè Scorretto
© Riproduzione riservata